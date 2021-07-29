Российские гребцы впервые за 17 лет выиграли олимпийские медали

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли России серебро в академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Они показали время 6:51.45. До этого в последний раз на Олимпиадах россияне добывали медали в академической гребле на Играх — 2004 в Афинах. Тогда российская четверка (Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев) завоевала золотые медали.

Напомним, в финале парных двоек отечественные спортсменки уступили новозеландкам чуть более секунды (6:50.19). Стоит отметить, что на отметке в 1000 метров Степанова и Орябинская шли четвертыми.

Бронзу завоевали представительницы Канады Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал завоевание серебряных медалей россиянками Василисой Степановой и Еленой Орябинской.