Баскетболистка Абросимова поддержала теннисиста Медведева, жестко ответившего журналисту

Российский теннисист Даниил Медведев поступил верно, дав жесткий ответ чилийскому журналисту, который задал ему провокационный вопрос на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила знаменитая российская баскетболистка, бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине Светлана Абросимова.

«Даниил совершенно правильно ответил, нельзя позволять себя оскорблять, тем более, на международной арене. Все наши спортсмены, которые выступают на Олимпиаде, уже прошли миллионы допинг-тестов. Нельзя оскорблять спортсмена, который соревнуется и выкладывается, надо относиться к ним с уважением», — сказала Абросимова «Газете.Ru».

Чилийский журналист спросил Медведева о его отношении к «клейму мошенников», подразумевая допинговые скандалы вокруг российского спорта в последние годы. Теннисист в ответ заявил, что впервые в карьере отказывается от общения с представителем СМИ. Он потребовал не допускать этого журналиста до своих игр и пресс-конференций, а также заявил, что его необходимо отстранить от работы на Олимпиаде.

Даниил Медведев пробился в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира. В матче третьего круга он взял верх над итальянцем Фабио Фоньини, одержав победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

Ранее прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о провокационном вопросе чилийского журналиста в адрес Медведева.