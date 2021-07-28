Саблисты из США отказались выходить на матч с Россией на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов заявил, что американские спортсмены отказались от участия в матче против россиян за 7-8 места на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — цитирует Глотова РИА «Новости».

В результате российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко заняли седьмое место на олимпийском турнире.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сменился лидер медального зачета Олимпиады.