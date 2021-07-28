Федерация США выступила с заявлением после снятия гимнастки Байлз с Олимпиады

Федерация спортивной гимнастики США выступила с заявлением после снятия четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет каждый день проходить обследование для определения возможности получения медицинского допуска для дальнейших выступлений», — говорится в заявлении организации в Twitter.

Ранее сообщалось, что Симона Байлз расплакалась во время интервью после вопроса о ее психологическом состоянии.

Сборная США заняла второе место, набрав 166,096 балла. Победительницами стали гимнастки из России (169,528). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.