Слуцкий о триумфе гимнастов на Играх: вы сделали чудо

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к спортсменам, которые участвуют в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Прошло несколько дней Игр, поэтому мои пожелания, может быть, чуть-чуть запоздавшие. Поздравляю тех олимпийцев, которые достигли великолепного результата. У нас уже достаточно большое количество медалей», — сказал специалист в Instagram Олимпийского комитета России.

Также наставник казанцев особо отметил мужскую сборную России, завоевавшую золотую медаль в командном многоборье по спортивной гимнастике.

«Особые поздравления нашим гимнастам, я их лично поздравил в своем инстаграме. И Артура Далалояна, и Никиту Нагорного, и Давида Белявского, и Дениса Облязина.

25 лет у нас не было золота в командных соревнованиях в гимнастике. Вы сделали просто чудо. Особенно Артур. Как ты за 3 месяца залечил ахилл, никто не понимает. У нас доктор спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого человека», — заявил Слуцкий.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады: 7 золотых медалей, 7 серебряных медалей, 4 бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее старший тренер национальной сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение представительницы США Симоны Байлз сняться с командного многоборья на Олимпийских играх.