Российских гимнасток напугали после победы на Олимпиаде

Российских гимнасток Ангелину Мельникову, Викторию Листунову, Владиславу Уразову и Лилию Ахаимову, которые выиграли Олимпиаду в командных соревнованиях, напугали их партнерши по команде Анастасия Ильянкова и Елена Герасимова, когда спортсменки вернулись в свой номер.

После возвращения в свой номер в олимпийской деревне гимнасток встретили с криками «сюрприз» и с цветами в руках, чем напугали триумфаторов соревнований.

Серебряными призерами стали американские гимнастки (166,096). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

Для России это 17-я медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.