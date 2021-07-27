Сестра Роналду, отрицавшая COVID-19, госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса.

«Я хорошо реагирую, у меня видимые улучшения с каждым днем, и, что лучше всего, я теряю вес, который успела набрать за этот отпуск. Не все так плохо. И моя семья всегда рядом», — написала Авейру в Instagram.

Авейру отметила, что сдала положительный тест 17 июля. С 23 июля ее состояние ухудшилось. У Авейры начала развиваться пневмония.

В октябре 2020 года, когда коронавирусом заболел Роналду, Авейру написала: «Самый большой обман в жизни. Если Криштиану придется разбудить мир, то он послан нам богом».

Ранее футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что самым сложным моментом в его карьере был переход в лиссабонский «Спортинг» в 2002 году.

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно», — сказал Роналду.