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Трех человек приговорили к срокам до 11 лет за убийство чемпиона мира по тайскому боксу в Москве

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Черемушкинский районный суд Москвы приговорил трех фигурантов дела об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна к срокам до 11 лет колонии строгого режима, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефедову.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны о возмещении морального вреда на общую сумму более 2,8 млн рублей.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года на юго-западе Москвы. Тело Ашота Боляна нашел сосед, который во время парковки заметил труп в свете фар. Боляна застрелили на парковочной площадке рядом с его же машиной.

Напомним, что спортсмен являлся 17-кратным чемпионом мира по тайскому боксу в различных международных организациях, а также обладателем Кубка мира и Азии.

Болян также является рекордсменом по скорости нанесения ударов: за секунду он произвел 11 ударов, из которых восемь руками и три ногами.

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