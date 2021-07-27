Валуев возмущен участием транс-персон в Олимпийских играх

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николая Валуев высказался о том, что Олимпийские игры — 2020 в Токио стали первыми, в которых принимает участие транс-человек.

43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард квалифицировалась на Игры в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин.

Валуев считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить новозеландца до соревнований приведет к «полной дискредитации женского мирового спорта».

«Ну а когда эти бывшие мужики будут стоять не на первом месте пьедестала, все равно занимая чужое место, я буду искренне радоваться за реальных женщин, сумевших утереть нос этим соплякам. И что-то мне подсказывает, что тут не место состоянию «понять — простить», — написал Валуев в Instagram.

Хаббард выполнила условия допуска, разработанные МОК и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей. МОК одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

Ранее Сергей Свидин, наставник российской тяжелоатлетки Кристины Соболь, поделился мнением о Хаббард.