Россия впервые в истории выиграла медальный зачет Игр по тхэквондо

Российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачет на Олимпийских играх.

Победителем Токио-2020 стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 килограммов), серебро взяла Татьяна Минина (до 57 кг), бронзу завоевал Михаил Артамонов (до 58 кг).

Еще один представитель России Владислав Ларин (свыше 80 кг) вышел в финал олимпийского турнира.

По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана, однако представители этих стран не смогли пробиться в финалы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня соревнований.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует в таблице команда США (9-3-8).