Россия гарантировала себе медаль Олимпиады в тхэквондо

Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории свыше 80 кг на Играх-2020 в Токио.

В поединке 1/2 финала россиянин одержал победу над представителем Китая Сунь Хонйи со счетом 30-3. Таким образом, Россия гарантировала себе четвертую медаль Олимпиады в тхэквондо.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В четвертый день соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует в таблице США (9-3-8).

Ранее сообщалось, что россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.