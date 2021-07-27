Российская теннисистка Павлюченкова вышла в 1/4 финала олимпийского турнира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.

В третьем раунде 18-я ракетка мира обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

Павлюченкова ни разу на подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 17 брейк-пойнтов. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, три двойные ошибки и один брейк.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Павлюченкова пожаловалась на плохое самочувствие.

Олимпиада-2020. Теннис. 1/8 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:3