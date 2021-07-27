Звезда «Рубина» может перейти в английский топ-клуб

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает Milan News со ссылкой на Sky Italia. По информации источника, итальянский «Милан», интересовавшийся грузином, отказался от дальнейших переговоров с «Рубином» по трансферу игрока из-за высоких финансовых требований клуба.

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) грузин провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Всего за свою карьеру Кварацхелия провел 96 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал девять голевых пасов.

Казанская команда по итогам сезона заняла четвертое место в турнирной таблице и квалифицировалась в Лигу конференций.

Также Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», тбилисское «Динамо» и «Рустави».

Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 18 миллионов евро.

Ранее бывший тренер немецкого «Мюнхен-1860» Денис Бушуев высказался о будущем хавбека казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии и форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона.