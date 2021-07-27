Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России

Экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио. По мнению Мутко, чтобы претендовать на серьёзные места, России надо бороться в плавании, легкой атлетике, велоспорте и стрельбе. Мутко отметил, что на сегодняшний день это ключевые виды спорта — именно от них зависит, на каком месте россияне будут находиться.

«Здесь нам нужны медали, потому что там у нас есть наши виды спорта: художественная гимнастика, синхронное плавание, но это наш хороший, надежный резерв. Без этих видов спорта будет тяжело. Впереди еще много соревнований, сейчас сложно предсказывать. Конечно, в данной ситуации попадание в тройку будет успехом, но до тройки нужно еще добраться. К сожалению, места считаются и расставляются по золотым медалям, а не по общему их количеству», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Также Мутко отметил сложные условия, в которых находится российская команда в Токио.

«Наши ребята, как и все в мире, готовились в сложных условиях, но я имею в виду ограничения в определенных видах спорта. Мы неполной командой выступаем в легкой и тяжелой атлетике. Хочется во время соревнований не упоминать всяких этих причин… Я уже предвижу наши причины, анализы… На самом деле, я считаю, наша команда боеспособная и может выступить успешно. Пока все выступают в свою силу, может, где-то ребята рассчитывали на большее в каких-то видах спорта. Где-то находишь, где-то теряешь, в этом и есть комплексные соревнования: 50 дисциплин, 33 вида спорта, разыгрывается за 300 наград», — сказал Мутко.

Ранее дисквалифицированный за допинг украинец Олег Верняев поздравил российских гимнастов с и победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.