Расписание финалов на 27 июля на Олимпийских играх в Токио

Завтра, 27 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 22 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 27 июля

0.30. Триатлон. Женщины. Финал.

3.58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А.

4.00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.

4.50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал.

5.00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал.

5.00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал.

5.10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал.

5.20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал.

9.00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал.

9.00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал.

9.00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал.

9.30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал.

9.50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А.

11.00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал.

12.35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал.

13.00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал.

13.30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал.

13.45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал.

13.50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А.

14.00. Софтбол. Финал.

16.00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал.

16.15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 80 кг.