Пловец Коротышкин считает, что у Ефимовой мало шансов на медаль Игр в Токио

Олимпийский чемпион-2012 Евгений Коротышкин считает, что шансы российской пловчихи Юлии Ефимовой на медаль невелики, несмотря на то, что она сумела пробиться в финал олимпийских соревнований по плаванию на дистанции 100 м брассом. Он подчеркнул, что для того, чтобы попасть в призеры с восьмой дорожки, спортсменке нужно будет прыгнуть выше головы.

«Юля – боец. По своему опыту могу сказать, что с восьмой дорожки можно прыгнуть и на первое место, и на второе, и на третье. В моей спортивной карьере как раз были такие моменты, когда приходилось собираться и делать огромный прыжок вперед. Но мы реалисты и понимаем, что это сделать практически невозможно. Юле, чтобы попасть в призы, нужно улучшить свой полуфинальный результат на одну секунду. Это возможно, но это будет очень сложно сделать», — заявил Коротышкин «Газете.Ru».

Юлия Ефимова на Играх в Токио выступает только на стометровке брассом – на своей «коронной» дистанции 200 м она не сумела пройти национальный отбор. В финале Олимпиады вместе с ней поплывет еще одна россиянка, 16-летняя чемпионка страны в этой дисциплине Евгения Чикунова.

Ранее Евгений Коротышкин раскритиковал систему отбора российских пловцов на Олимпиаду.