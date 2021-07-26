Коротышкин о словах Ефимовой: ранние заплывы неудобны, но все в равных условиях

Знаменитый российский пловец, серебряный призер Олимпиады-2012 Евгений Коротышкин прокомментировал критику Юлии Ефимовой в адрес организаторов Игр в Токио, которые, по ее словам, сделали график заплывов очень неудобным для спортсменов. Коротышкин согласился с этим утверждением, добавив при этом, что все находятся в одинаковых условиях.

«Безусловно, такой режим и то, что заплывы проходят утром, неудобно. Но все спортсмены находятся в равных условиях. Ни одни чемпионаты не выстраиваются так, чтобы соревнования делать в утреннее время. Понятное дело, что трансляция была смещена, чтобы это было удобно Штатам. Но, тем не менее, все в одних и тех же условиях, и никому ничего не мешало строить подготовку, делать курсовки на утреннее время. Если тренироваться по обычному графику, то организм привыкает к тому, что он просыпается только во второй половине дня.

Допустим, когда мы готовились к Олимпиаде в Пекине, мы пробовали сместить тренировочную работу на утреннее время, потому что мы понимали: утром придется плыть быстро. Просто надо к этому заранее готовиться – не за две недели начинать акклиматизацию, а практически за год работать со смещенным графиком», - сказал Коротышкин «Газете.Ru».

На Олимпиаде в Токио Ефимова выступает на дистанции 100 м брассом. Она вышла в финал, также вместе с ней в решающем заплыве выступит еще одна россиянка, Евгения Чикунова.

Ранее Светлана Журова высказалась о конфликте пловчихи Юлии Ефимовой с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком.