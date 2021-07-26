Российский тхэквондист гарантировал себе серебро Игр

Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

В 1/8 финала россиянин победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счетом 13:6, в четвертьфинале оказался сильнее хорвата Тони Канаета (22:0), а в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1). В финале его соперником станет иорданец Салех Эльшарабати, схватка начнется в 15:45 мск.

В копилке российской команды одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали. Россия занимает седьмое место в медальном зачете Игр.

Ранее сообщалось, что Великобритания сместила Россию еще на одну позицию в медальном зачете Олимпиады-2020

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.