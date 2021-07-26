Чешским пляжным волейболистам присудили техническое поражение в матче из-за COVID-19

Пляжным волейболистам из Чехии Ондржею Перушичу и Давиду Швайнеру засчитано техническое поражение в матче против латвийской пары на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной стал положительный тест Перушича на COVID-19.

Российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский должен сыграть с чехами 31 июля. Россияне выразили опасения относительно этой игры. Встреча состоится, если Перушич сдаст отрицательный тест и успеет отбыть карантин.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче второго тура группового этапа Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.