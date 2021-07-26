Ефимова считает нечестными Олимпийские игры — 2020

Трехкратный призер Игр по плаванию Юлия Ефимова высказалась об отстранении спортсменов от летней Олимпиады — 2020 из-за коронавируса.

«Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться», — цитирует Ефимову сайт «Матч ТВ».

Летние Олимпийские игры — 2020 проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

26 июля оргкомитет Токио-2020 опубликовал отчет по новым случаям заражения коронавирусом. За последние сутки положительные тесты оказались у 16 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Общее число заболевших среди задействованных в проведении Игр, достигло отметки 153.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

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