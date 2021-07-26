Тренер «Фиорентины» посоветовал Кокорину «задавать себе вопросы»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался об игре нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против «Фолиньо».

«Сегодня он мог забить три-четыре мяча. Я думаю, он должен уметь задавать себе вопросы о целях, которыми должен обладать нападающий. Он заработал пенальти отличным движением. Я думаю, он может работать в этом направлении. Надеюсь, мы сможет добиться прогресса в короткие сроки», — приводит слова Итальяно пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Российский форвард перешел из «Спартака» в «Фиорентину» зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Новый сезон итальянской Серии А стартует 21 августа. В первом туре «Фиорентина» на выезде встретится с «Ромой». Матч пройдет 22 августа.

Ранее сообщалось, что в концовке первого тайма товарищеской игры с «Фолиньо» Кокорин заработал пенальти, который был реализован его партнером по команде Джакомо Бонавентурой, а через несколько минут россиянин пробил по воротам головой и угодил в штангу.