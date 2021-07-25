Экс-тренер СКА: третий год не могу найти работу, вы считаете, это нормально?

Бывший главный тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», СКА, «Барыса» и «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мыслями о том, почему он не может найти себе работу главным тренером в Континентальной хоккейной лиге.

Считаете, это ко мне вопрос? Вопрос к руководству КХЛ! Вот задайте им! Готов ли я? Однозначно. Я один из самых молодых тренеров – а уже с таким опытом. При этом третий год не могу найти работу. Неужели вы считаете, это нормально? – заявил Назаров «Спорт-Экспресс»

Напомним, Назаров не работал с того момента, как покинул «Нефтехимик» в 2018 году.

В качестве игрока Назаров является чемпионом России 1993, обладателем Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе омского Авангарда, обладателем Кубка Тампере 1992, финалистом Кубка Европы 1992, вторым призером Кубка Лугано 1992. Также специалист является первым русским тафгаем в НХЛ.

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