46-летняя гимнастка Чусовитина: поработаю женой, а в 2028-м вернусь в спорт

Олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина объявила о завершении своей карьеры. На Играх в Токио спортсменка не смогла выйти в финал в опорном прыжке, после чего попрощалась с залом.

«Мне было очень приятно! Многие подумали, что я заплакала из-за невыхода в финал, но это были слезы радости, что столько людей меня поддерживают. Очень хотелось бы, чтобы трибуны сегодня были полными. Придется Игры в Париже в 2024 году пропустить, а в Лос-Анджелес-2028 поехать. Чтобы мне все там хлопали (смеется).

У меня столько дел! Во-первых, женой поработаю немножко, сыном займусь, он у меня поступил в университет. Во-вторых, я в Ташкенте открываю свой клуб и буду привлекать молодежь к занятиям спортом. Там будет не только спортивная гимнастика, я просто хочу как можно больше детей и молодежи привлечь к спорту. Поэтому планы грандиозные, нужно все успеть. Я в гимнастике задержалась, теперь времени мало остается», — приводит слова Чусовитиной «Р-спорт».

Представительница Узбекистана – рекордсменка по количеству участий в Олимпийских играх среди гимнастов, Токио – ее восьмые Игры.

В 2016 году Чусовитина вошла Книгу рекордов Гиннесса, став единственной в мире гимнасткой-участницей семи Олимпиад. Она выступила в возрасте 41 года и 56 дней, также став самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал, что поражен тем, что Оксана Чусовитина по-прежнему выступает и собирается на свою восьмую Олимпиаду.