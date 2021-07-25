Кокорин попал в перекладину и заработал пенальти в матче за «Фиорентину»

«Фиорентина» в контрольном матче разгромила команду четвертого дивизиона Италии со счетом 11:0. Российский форвард Александр Кокорин начал игру в стартовом составе и был заменен в перерыве. В концовке первого тайма Кокорин заработал пенальти, который был реализован его партнером по команде Джакомо Бонавентурой, а через несколько минут россиянин пробил по воротам головой и угодил в штангу.

В январе 2021 года Александр Кокорин стал футболистом «Фиорентины», перейдя из московского «Спартака». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер пять миллионов евро. В прошлом сезоне итальянской Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кокорина составляет 3,5 миллиона евро.

Следующий сезон итальянской Серии А начнется 22 августа.

Ранее итальянский журналист Андреа Джаннатазио рассказал об отношениях нового главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно и российского форварда команды Александра Кокорина.