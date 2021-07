Певица Pink: горжусь норвежской командой за протест против сексизма, заплачу за них штраф

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, выразила слова поддержки норвежским спортсменкам, выступившим против правил спортивной экипировки, которые они нарушили во время матча олимпийского турнира по пляжному гандболу.

«Я очень горжусь женской командой Норвегии по пляжному гандболу за протест против крайне сексистских правил, касающихся их «униформы». Европейскую федерацию гандбола надо оштрафовать за сексизм. Вы молодцы, леди. Я с радостью заплачу за вас штраф. Продолжайте в том же духе», – написала Pink в своем Twitter.

Напомним, женская сборная Норвегии вышла на игру в шортах, хотя по правилам должна выступать в бикини. Команде выписали штраф в размере 1500 евро.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

I'm VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR "uniform". The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I'll be happy to pay your fines for you. Keep it up.