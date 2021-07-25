Сборная США по баскетболу сенсационно проиграла на ОИ впервые за 17 лет

Мужская олимпийская сборная США по баскетболу потерпела поражение от французов в стартовом матче олимпийского турнира в Токио (76:83). Это первое за 17 лет поражение американских баскетболистов на Олимпиадах . В последний раз команда США проигрывала сборной Аргентины в 2004 году на Играх в Афинах.

Американцы занимают третье место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Россия занимает пятую строчку в медальном зачете по итогам второго дня Олимпийских игр — 2020 в Токио, имея в своем активе одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидирует на Играх в Токио Китай с шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев поделился впечатлениями от выступления российской сборной во второй день Олимпийских игр — 2020 в Токио.