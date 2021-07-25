Олимпийская чемпионка Бацарашкина описала свою самую необычную тренировку

Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио, рассказала об одной из тренировок с иностранным тренером Желько Тодоровичем.

«У нас был иностранный тренер Желько Тодорович после Олимпийских игр 2016 года и до чемпионата мира 2018-го. Как-то раз у нас с ним была веселенькая тренировочка. Он попросил сдать ключи от кейсов, и вместе с Светланой Алексеевной Смирновой и Владимиром Вячеславовичем [Исаковым], которые присутствуют здесь, забрали из них все барахло и попрятали в тире. А при входе еще установили столб, через который как хочешь, так и пролезай. Нам дают то ли 5, то ли 7 минут, чтобы найти все свои причиндалы, встать к своему щиту и сделать несколько выстрелов.

Если не ошибаюсь, я нашла все или почти все где-то за 2,5 минуты. Я была одной из последних, поэтому мне было легче. Ребята стояли, смеялись и говорили: «Вот там это, там еще поищи». Самое смешное, что тренер снимал на видео. Когда я все сложила, побежала к щиту, сделала холостой выстрел и продолжила стрелять. Все были в небольшом шоке: у меня не так много времени, а я еще на лишний холостой выстрел выделила время», — цитирует Бацарашкину Sport24.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.