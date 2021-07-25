Валуев ответил депутату Лебедеву, не увидевшему ничего приятного в золоте Бацарашкиной

Депутат Госдумы Николай Валуев оценил высказывание парламентария Игоря Лебедева.

Лебедев, комментируя победу стрелка Виталины Бацарашникой, заявил следующее: »«Ничего приятного в этой золотой медали я не вижу. На открытие Олимпиады мы вышли с белым флагом, непонятной форме и непонятным гимном. Что здесь приятного? Это же позор».

Валуев отметил, что депутаты должны соблюдать приличия по отношению друг к другу, но притягивать политику к такой ситуации нельзя.

«Когда это делается исключительно для привлечения внимания к себе любимому, особенно если в размен идет спорт, нельзя этого делать. Мы болеем за наших спортсменов. Так выпало на их долю. Но на сегодняшнем историческом отрезке они поехали туда в таком статусе – потому что по-другому не могло случиться.

Если бы они не поехали, все было бы хуже. Они готовились, поскольку Олимпиаду перенесли, пять лет. В их жизни эта Олимпиада может быть единственной, и мы не имеем права лишать их этой возможности. А политику всегда будут привязывать даже туда, где ей не место», — заявил Валуев «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.