Велогонщица не заметила соперницу и решила, что выиграла Олимпиаду

Курьезный случай произошел по ходу групповой женской велосипедной гонки на Олимпийских играх в Токио.

Представительница Нидерландов Аннемик Ван Влейтен упустила из виду свою оппонентку Анну Кизенхофер из Австрии, а после того, как пересекла финишную черту, победно подняла руки вверх и стала радоваться победе.

Позднее ей сообщили, что Кизенхофер по ходу дистанции нарастила отрыв в десять минут, и прибыла к финишу первой.



«Когда я пересекла финишную черту, я была уверена в своей победе», — сказала Ван Влейтен на пресс-конференции.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Ранее сообщалось, что журналист назвал вратаря женской футбольной сборной Бразилии «свиньей в свитере».