У российской гимнастки потребовали почти 2 млн за музыку для Игр

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в беседе с агентством ТАСС рассказала о трудностях подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Спортсменка рассказала, что ей пришлось изменить музыкальное сопровождение в вольных упражнениях из-за авторских прав.

«Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни.

Мы запросили права на музыку у автора, а от затребовал $25 тыс. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и нам в экстренном порядке пришлось искать новую композицию», — сказала гимнастка.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.