В медальном зачете Олимпиады сменился лидер, Россия — четвертая

Сборная Японии вышла на первую строчку в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр 2020 года.

По ходу второго дня соревнований представители Страны восходящего Солнца сравнялись с Китаем по числу золотых медалей, однако за счет большего количества серебряных наград обошли их.

Российская сборная благодаря золоту Виталины Бацарашкиной в соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров поднялась на четвертую позицию.

Олимпиада-2020. Медальный зачет.

1. Япония (3-0-1)

2. Китай (3-0-2)

3. США (1-2-4)

4-5 Россия (1-1-1)

4-5 Австралия (1-1-1)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что глава ОКР Станислав Поздняков озвучил медальный план России на Играх в Токио.