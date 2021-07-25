На Играх-2020 обнаружен первый участник соревнований с коронавирусом

Представитель Нидерландов Финн Флорин стал первым спортсменом на Олимпийских играх в Токио, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию после участия в соревнованиях. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что спортсмен уже покинул Олимпиаду.

За последние сутки был выявлен коронавирус у десяти человек, имеющих отношение к Играм-2020.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг.