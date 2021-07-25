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Олимпиада 2020

Россиянки разгромили Монголию в матче по баскетболу 3х3

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Pilar Olivares/Reuters

Женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила национальную команду Монголии в рамках группового турнира Олимпийских игр — 2020.

Встреча против представительниц Азии была завершена досрочно — 21:5.

Напомним, что для российской сборной эта победа стала уже третьей на этом турнире. Вчера наша команда одержала победы над японками (21:18) и китаянками (19:9)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что глава ОКР Станислав Поздняков озвучил медальный план России на Играх в Токио.

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