Россиянка, завоевавшая золото на ОИ: это была ошибка судей, а не сбой электроники

Олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина рассказала об инциденте, случившемся в финале соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

«Это была ошибка судей, они не заметили, что я не сделала выстрел, когда у меня еще было на это время. Они дали команду стоп, но было еще 27 секунд у меня. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел.

Это не то, чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв. Не особо часто такое встречается, раз в 2-3-5 финалов может быть сбой электроники. Но сегодня это был не сбой электроники», — цитирует Олимпийскую чемпионку Sport24.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.