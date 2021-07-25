Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах

Стрелок из Грузии Нино Салуквадзе стартовала в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх --2020 в Токио. Для 52-летней спортсменки этот турнир стал девятым в карьере.

Она стала первой женщиной, кому удалось выступить на девяти Олимпиадах. Салуквадзе выигрывала Игры-1988 в Сеуле, там же завоевала серебряную награду, а в Пекине-2008 стала бронзовым призером.

По восемь раз в Олимпиаде участвовали выступавшая за ФРГ и Италию Йозефа Идем и канадка Лесли Томпсон, представлявшие греблю.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что в первом матче на Олимпийских играх — 2020 в Токио женская сборная России по волейболу уступила итальянской команде 0:3 (23-25, 19-25, 14:25).