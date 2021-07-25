Россиянка вышла в полуфинал олимпийских соревнований по академической гребле

Россиянка Анна Пракатень победила в четвертьфинальном заезде на 2000 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка показала результат 7:49,64 и вышла в полуфинал A/B.

Второй стала представительница Канады Карлинг Зиман (+7.94 секунды), а третье место у Виктория Торнли из Великобритании (+10.29 секунды).

Ранее сообщалось, что россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде-2020.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.