В финале у россиянки, выигравшей первое золото России, произошел сбой электроники

На Олимпийских играх — 2020 в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники.

Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио, установив рекорд Игр.