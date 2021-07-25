Сборная России поднялась на семь позиций в медальном зачете Олимпиады

Благодаря победе в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м Виталины Бацарашкиной сборная России поднялась в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 на семь пунктов и теперь делит 4-5 место с Австралией.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 3-0-2 (5)

2. Япония – 1-0-3 (4)

3. США – 1-2-3 (6)

...

4-5. Австралия — 1-1-1 (3)

4-5. Россия — 1-1-1 (3)

Ранее сообщалось, что российские лучницы победили Украину и вышли в 1/4 финала на Олимпиаде.