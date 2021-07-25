Российские лучницы победили Украину и вышли в 1/4 финала на Олимпиаде

25 июля в матче 1/8 финала сошлись сборные России и Украины в соревнованиях в стрельбе из лука. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 6:2.

Российскую команду представляли Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За украинскую сборную выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что в первом матче на Олимпийских играх — 2020 в Токио женская сборная России по волейболу уступила итальянской команде 0:3 (23-25, 19-25, 14:25).