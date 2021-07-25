Кафельников о назначении Карпина: никто из здравомыслящих иностранцев не хочет в этот омут

Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Вот как мне это видится: это пожарное назначение, потому что никто из здравомыслящих иностранных специалистов не хочет в этот омут окунаться. Поэтому такое решение принял Российский футбольный союз. А получится у него или нет, думаю, что не получится», — приводит слова Кафельникова NEWS.ru.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее спортивный комментатор Алексей Андронов заявил, что лучше бы оставили Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.