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Комментатор Андронов о назначении Карпина: лучше бы оставили Черчесова

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РИА Новости

Спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного Национальной команды.

«Я считаю бредом назначение в 2021 году очередного «совместителя». Никакого совмещения — не может и не должно быть! Это абсурд!!!

В 50 лучших сборных мира совместитель один — Карпин. Ни в какой Катар мы не выйдем. Забудьте. Просто опять потеряем время... Не думал, что я это напишу - но лучше бы оставили Черчесова...» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пообещал помочь главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

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