Стала известна дата реванша Петра Яна со Стерлингом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян встретится с британцем Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби, передает журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Напомним, соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг выложил видео, на котором он готовится к реваншу против россиянина Петра Яна.

«Приятно вновь оказаться на матах — вчера очень хорошо поработали. Вне зависимости от того, выигрываю я или проигрываю, я вношу поправки, чтобы понять, где можно прибавить. Этот реванш будет чем-то особенным», — заявил Стерлинг.