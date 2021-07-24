Россия после бронзы в тхэквондо поднялась на четыре строчки в медальном зачете Игр

Российская команда поднялась на 7-е место с 11-го в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 благодаря Михаилу Артамонову, взявшему бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Также в первый день Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. Китай – 3-0-1 (4)

2. Япония – 1-1-0 (2)

3. Южная Корея – 1-0-1 (2)

...

7. Россия — 0-1-1 (2)

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, в каких случаях флаг России и аббревиатура RUS могут присутствовать на официальных объектах Олимпийских игр — 2020.