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Олимпиада 2020

МОК разъяснил, в каких случаях флаг России и аббревиатура RUS будут на объектах Игр

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Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, в каких случаях флаг России и аббревиатура RUS могут присутствовать на официальных объектах Олимпийских игр — 2020, сообщает РИА «Новости».

«Решение CAS не распространяется на технических сотрудников. Технические специалисты из России во время Олимпиады будут представлены на видео или других табло под российским флагом и аббревиатурой RUS», – говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что сборная США впервые за 49 лет осталась без наград в первый день летней Олимпиады.

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