Экс-хоккеист СКА скончался от коронавируса

Казахстанский тренер Евгений Пупков умер от коронавируса, информирует «СЭ». Ему было 45 лет.

В новом сезоне он должен был пополнить штаб клуба «Алматы».

Во время игровой карьеры Пупков выступал на позиции защитника в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик».

В составе национальной команды Казахстана он играл на Олимпийских играх — 2006 в Турине.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Владимир Захаров скончался в возрасте 75 лет, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Захаров тренировал олимпийскую чемпионку 2008 года, восьмикратную чемпионку мира (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Ларису Ильченко, серебряного призера Олимпийских игр 1996 года Константина Ушкова, бронзового призера Олимпиады 1992 года Ольгу Кириченко-Панкратову, пятикратного чемпиона мира (2000, 2001, 2002, 2003, 2007) и чемпиона Европы 2002 года Юрия Кудинова, чемпиона мира 2014 года Евгения Седова.