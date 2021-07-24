Слуцкая о мужской художественной гимнастике: вряд ли это будут делать «челябинские мужики»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о мужской художественной гимнастике.

«Интересно, мужская художественная гимнастика войдет когда-нибудь в программу Олимпийских игр или нет?

Каждый человек вправе заниматься любым видом спорта, если он того хочет. Не всегда, конечно, это смотрится привычно. Вот как в этом случае, например.

Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, – пусть. Наверняка у них найдутся поклонники. Но если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы. И мне мало верится, что таким будут заниматься «настоящие, суровые, челябинские мужики», – написала фигуристка в Instagram.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка раскритиковала выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.

Экс-спортсменка опубликовала в Instagram видео, в котором мужчина в спортивном купальнике выполняет упражнения с лентой.

Навка выразила надежду на то, что в России никогда не будет подобных соревнований.