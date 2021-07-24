Теннисисты Рублев и Хачанов проиграли американскому дуэту на Олимпиаде

Теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не сумели преодолеть барьер первого круга олимпийского турнира в парном разряде.

На старте турнира россияне уступили представителям США Фрэнсису Тиафо и Радживу Раму. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 12:10 в пользу американцев.

Поединок состоялся на «Ариаке Теннис Форест Парке» и продолжался 2 часа 7 минут.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, вышел в 1/16 финала, победив спортсмена из Казахстана Александра Бублика.