Теннисист Медведев обыграл Бублика на старте Игр-2020

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, вышел в 1/16 финала, победив спортсмена из Казахстана Александра Бублика со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Поединок продолжался 1 час 40 минут.

За выход в третий круг россиянин поспорит с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России уверенно переиграла Китай в баскетбол 3x3 на Олимпийских играх — 2020.