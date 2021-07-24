Галашина объяснила, почему не смогла завоевать золото на ОИ в стрельбе

Российский стрелок из пневматической винтовки Анастасия Галашина поделилась мнением после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио. Россиянка уступила представительнице Китая Цянь Ян лишь 0,7 балла.

«Смешанные ощущения были. Одновременно радость и горечь, но сейчас я рада. Это ошибка позволит мне чему-то научиться. Это урок на будущее. Немножко разволновалась, передержала выстрел со временем, мысли не те, концентрацию потеряла — все легко и просто. Много соревнований, где неопытные спортсмены вдруг вылезают. Это все в голове. Считаю ли я серебро сенсацией? Я не хочу так говорить. Это просто большой шаг для меня. Я здорово вышла вперед. Все нормально», — приводит слова Галашиной Sport24.

Также Галашина ответила на вопрос, отвлекала ли ее информация о жестких ограничениях в Токио.

«Об этом вообще лучше не думать. Это не зависит от меня и спортсменов. Как будет, так и будет. Соревнования состоялись, и это здорово. Просто нужно работать», — добавила спортсменка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Ранее стало известно, что спортсмена не пустили в олимпийскую деревню из-за сексуальных домогательств.