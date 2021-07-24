Известен первый российский хоккеист, выбранный на драфте НХЛ-2021

В ночь на 24 июля по московскому времени начался драфт молодых игроков НХЛ-2021. «Баффало Сейбрз» под общим первым номером выбрал 18-летнего канадца Оуэна Пауэра.

Первым из российских игроков, выбранных на драфте, стал Федор Свечков. «Нэшвилл Предаторз» выбрал нападающего СКА под 19-м номером.

Напомним, россияне трижды становились первыми номерами драфта: в 2001 году Илья Ковальчук был выбран «Атлантой», в 2004 «Вашингтон» «забронировал» Александра Овечкина, а в 2012 «Эдмонтон» задрафтовал Наиля Якупова.

Из-за пандемии коронавируса драфт НХЛ проходит с задержкой на один месяц по сравнению с обычным временем. На драфт допущены хоккеисты, которые родились между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года, а также задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2019, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея прошла 2 июня. В ней приняли участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл Кракен», который имел такой же шанс на победу в лотерее, что и команда, занявшая третье место с конца в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее Овечкин победил в опросе «С каким игроком НХЛ вы бы хотели выпить пива или кофе?».